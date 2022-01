Frau eines Ex-Richters in Russland festgenommen

Menschenrechtler sind entsetzt: In Russland ist die Frau eines ehemaligen Richters der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus festgenommen worden. Auch die EU ist besorgt. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nannte das Vorgehen in der Nacht auf Sonntag eine „gewaltsame Inhaftierung und Zwangsüberstellung“ und forderte die Freilassung der Frau. Was ihr genau vorgeworfen wird, war zunächst nicht bekannt.