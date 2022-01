Wer muss für den Klimaschutz zahlen?

Irma Salzer, Biobäuerin und Grünen-Politikerin aus dem Südburgenland, betont daher, dass die wohl größte Herausforderung bei der „Ökosozialen Steuerreform“ sei, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. „Die Verursacher der Krise sind meist nicht diejenigen, die am meisten darunter leiden - sowohl global als auch lokal gesehen. Am meisten Emissionen verursachen reiche Regionen und die Besserverdienenden.“ Deshalb müssten vor allem jene unterstützt werden, die finanziell am meisten zu kämpfen hätten. Solche Abfederungsmaßnahmen seien etwa der in der „Ökosozialen Steuerreform“ enthaltende Klimabonus, der EU-weite „Just Transition Fund“ oder die Förderung beim Heizkesseltausch.