Diese Seen sind derzeit zum Eislaufen freigegeben

Nur freigegebene Eisflächen betreten

Jährlich passieren Unfälle auf ungesicherten Eisflächen - immer wieder stürzen Eisläufer ein. Deshalb ist es besonders wichtig, nur jene Flächen zu betreten, die von offizieller Stelle freigegeben sind. In Unterkärnten kümmert sich der Eislaufverein Wörthersee um die Präparierung der zugefrorenen Seen - und das schon seit 1890. Eismeister Norbert Jank ist am Weißensee dafür zuständig - er prüft die Dicke der Eisschicht regelmäßig und garantiert mit Absperrungen gefahrlose Spaß am Eis. Wer ganz sicher gehen will weicht von Natureisflächen aus und besucht etwa die künstliche Eisfläche beim Radlerstop in St. Veit an der Glan.