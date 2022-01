Schwarzenegger in „schweren“ Unfall verwickelt

Wie sein Sprecher bestätigte, war der Schauspieler Arnold Schwarzenegger am Freitag in einen Autounfall in Los Angeles verwickelt. Bei dem laut einem Medienbericht „schweren“ Unfall mit vier Fahrzeugen, der sich am Freitagnachmittag Ortszeit ereignete, wurde nach Angaben der Polizei von Los Angeles eine Person verletzt. Arnie selbst sei aber wohlauf.