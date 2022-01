Zwei Ladendiebe konnten flüchten

Die beiden Verdächtigen verließen gegen 17 Uhr das Geschäft in der Eggenberger Allee. Eine Mitarbeiterin (49) bemerkte den Diebstahl und hielt die beiden an. Dabei stießen die Täter die Angestellte zur Seite. Ersten Ermittlungsergebnisse zufolge könnten die Verdächtigen bereits mehrere Ladendiebstähle in Graz begangen haben. Weitere Ermittlungen dazu werden von Polizisten der Polizeiinspektion Eggenberg geführt.