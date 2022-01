Impfprämie kostet mehr als zwei Millionen Euro

2000 Euro Erfolgsprämie schüttet die Pierer Mobility als steuerfreie Gewinnbeteiligung sowieso an jeden der 4200 Mitarbeiter in Österreich für das Vorjahr aus. Die 750 Euro Impfprämie, die der Zweirad-Hersteller im Dezember auslobte und die ebenfalls als steuerfreie Gewinnbeteiligung am Konto landen wird, erhalten nur jene, die bis 15. Jänner vollimmunisiert sind oder bereits einmal geimpft sind und einen Termin für die zweite Impfung vorweisen können, hieß es.