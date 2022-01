Patent-Deal abgelaufen: Ericsson klagt gegen Apple

Nach dem Auslaufen eines Patent-Deals zwischen Ericsson und Apple zieht der schwedische Netzwerk-Ausrüster gegen den kalifornischen iPhone-Hersteller vor Gericht. In Klagen in Texas wirft Ericsson Apple die Verletzung von insgesamt zwölf Patenten vor. Ericsson verwies in einer Stellungnahme darauf, dass Apple Technologien des Unternehmens nun ohne eine gültige Lizenz verwende.