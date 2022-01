Interesse an Pflegeberuf bei Jugendlichen da

„Mit 15 ist man wohl zu jung für eine Pflegelehre“

Seit Jahren wird in Österreich über eine Pflegelehre diskutiert. Tirols Gesundheits-Landesrätin Annette Leja wünscht sich ein baldiges Pilotprojekt. Viele Fachleute sind skeptisch, weil sie 15-Jährige für zu wenig reif halten. Wie sehen das Nicola, David und ihre Lehrerin? „Mit 15 ist man wohl noch zu jung für eine Pflegelehre“, meint David. In der Schule könne der wichtige theoretische Unterbau viel umfassender vermittelt werden, ist der 16-Jährige überzeugt. Nicola hätte sich eine Lehre durchaus vorstellen können und hat sich das Modell in Deutschland angesehen. Jetzt ist sie aber froh, „dass ich in der Schule nicht sofort mit der Praxis beginnen musste“.