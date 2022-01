Im Flachgau wird auch 2022 kräftig gebaut

So schön ist Salzburg - Die Auswahl der Bilder vom Standort "Kaiserbuche" in Obertrum am Haunsberg habe ich vor zwei Wochen fotografiert. Es war fast genauso kalt wie heute, und ich hatte grosses Glück mit der Wetterlage, weil man immer wieder ein bisschen blauen Himmel sehen konnte. Ich finde, dass der Platz dort oben, wo die Kaiser- Franz- Josefkapelle und der "neue", umzäunte Kaiserbaum stehen, einer der schönsten Aussichtsplätze im ganzern Flachgau sind!

(Bild: EMMA BACHER)