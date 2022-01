Nina Ortlieb hat Olympia noch nicht abgeschrieben

Am 20. Jänner 2021 war Nina Ortlieb im Training zur Weltcupabfahrt in Crans Montana (Sz) zu Sturz gekommen und hatte sich schwer verletzt. Fast ein Jahr danach ist es ruhig um die Lecherin geworden. Ihre Rückkehr in den Weltcup verzögert sich. „Krone Vorarlberg“-Skiexperte Magnus Walch hat sich jetzt mit der 25-Jährigen in ihrer Heimat zum Gespräch getroffen, in dem Ortlieb ordentlich aufhorchen lässt.