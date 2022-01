2G plus im Bundestag: Saalverbot für Ungeimpfte

US-Studie: Deutschland hat die meisten Corona-Regeln

US-Forscher der Universität Washington veröffentlichten unlängst eine Studie, wonach in keinem europäischen Land so viele Corona-Regeln wie in Deutschland gelten. Von 24 Regeln (etwa Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen), die die Forscher ausgemacht haben, sind in Deutschland 20 in Kraft - zumindest regional.