Neue Quarantäne-Regel für die Geboosterten bleibt

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an den seit Freitag gelockerten Quarantäne-Bestimmungen fest. Auch die vom IHS am Dienstag kritisierte komplette Ausnahme für dreifach Geimpfte soll bleiben. Diese Personengruppe sei die am besten geschützte, sagte Mückstein in einem Hintergrundgespräch am Dienstagnachmittag. IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka hatte zuvor erklärt, die Regelung sei für das Ziel der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur „kaum sinnvoll“.