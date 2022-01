„Djokovic hat nicht das Recht, hier zu spielen“

Weiter warten im Fall Djokovic

Djokovic strebt in diesem Jahr seinen zehnten Melbourne-Titel an. Damit würde der 34-jährige Serbe alleiniger Rekord-Grand-Slam-Sieger werden und seine beiden großen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal hinter sich lassen. Doch nach wie vor ist unklar, ob der ungeimpfte Tennis-Star wirklich ab kommenden Montag beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an den Start gehen darf. Vor einer Entscheidung der Regierung um den zuständigen Einwanderungsminister Alex Hawke, der das Visum des Serben noch immer aufheben kann, geriet Djokovic durch weitere Details aus einem Einreiseformular sowie Fotos in Bedrängnis.