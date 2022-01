37 Inspe„G“toren könnten bald Corona-Streife gehen

370 neue Mitarbeiter zur Krisenbewältigung

Inzwischen wurden auch pensionierte Landesbeamte angeschrieben, ob sie Interesse am Inspe„G“tor-Job hätten. Einen generellen Aufruf an Rentner in OÖ will man nicht starten, allerdings würde etwa beim Contact-Tracing jede helfende Hand gebraucht. Wegen Corona wurden beim Land OÖ übrigens 375 externe Mitarbeiter zur Krisenbewältigung eingestellt.