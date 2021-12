OÖ will jetzt pensionierte Polizisten zurückholen

Oberösterreich will als Vorbereitung auf die bevorstehende Omikron-Welle pensionierte Polizisten als Unterstützung für die Gesundheitsbehörden anwerben. Mehrere hundert Briefe sollen demnächst hinausgehen, konkretisierte man im Büro von LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch eine Idee, die dieser bereits Dienstagabend in der Fernsehsendung „OÖ heute“ ventiliert hatte.