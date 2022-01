Alko-Lenker (70) zog in Graz Spur der Verwüstung

Am Sonntagnachmittag schlugen Zeugen bei der Polizei Alarm, weil ein offensichtlich alkoholisierter Autolenker in Graz mit einem stark beschädigten Pkw unterwegs war. In Seiersberg konnte die Polizei den 70-Jährigen schließlich stoppen - er legte prompt den Retourgang ein und wollte flüchten. Das gelang dem schwer betrunkenen Mann aus Graz-Umgebung aber nicht. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor mehrere Verkehrszeichen niedergemäht. Ihm wurden der Führerschein und seine Kennzeichen sofort abgenommen.