Ein Lichtermeer zum Gedenken an die Corona-Opfer

Unter dem Motto „Yes we care“ wird am Samstag, 15. Jänner, in Klagenfurt den Opfern der Corona-Pandemie gedacht. Ein Lichtermeer aus Kerzen wird in Erinnerung an die Erkrankten und Verstorbenen, wie auch deren Angehörige entzündet. Zudem soll diese Aktion als Zeichen der Dankbarkeit für das Personal im Gesundheitsbereich gesehen werden.