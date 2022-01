Schulstart mit alten und ganz neuen Regeln

„Sollte das Ergebnis am Donnerstagmorgen aber noch nicht da sein, wird nochmal ein Antigentest gemacht“, informiert die Bildungsdirektorin und appelliert dabei an die Eltern, die Kinder am Montag nicht ungetestet in die Schule zu schicken, sondern bereits am Sonntag auf das Corona-Virus zu testen. „Dafür wurden den Schülern vor den Weihnachtsferien extra drei Antigentests mit nach Hause gegeben.“ Sollte es nämlich zu zwei positiven Testergebnissen in einer Klasse kommen, wird die gesamte Klasse ins Distance-Learning geschickt.