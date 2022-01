„Diese Kontrollen sind besser als ein Lockdown!“

Ähnlich ist die Situation im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark

Center-Manager Heinz Achatz: „Generell dürfen wir Ungeimpfte nicht aussperren. Es ist aber noch die Frage offen, ob diese überhaupt ein Einkaufszentrum betreten dürfen. Das muss noch geklärt werden.“ Die Pläne für den Shoppingtempel sehen vorerst so aus, dass die Kunden an den Eingängen kontrolliert werden. Wer hinein darf, soll als Zeichen für den 2-G-Nachweis ein Band erhalten. Achatz: „Ansonsten muss jedes Geschäft selbst kontrollieren, ob beim Eingang oder spätestens dann an der Kasse.“