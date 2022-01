Weltraumteleskop James Webb vollständig entfaltet

Eine Ariane-5-Rakete hatte den Nachfolger des legendären Teleskops „Hubble“ am ersten Weihnachtstag vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gebracht. Das James-Webb-Teleskop soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren und damit nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall erforschen.