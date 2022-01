Die Queen soll Andrew den Geldhahn zugedreht haben

Der gegen ihn von dem Missbrauchsopfer Virginia Giuffre in New York angestrebte Prozess, soll Prinz Andrew gehörig in Geldnot bringen. Besonders, weil seine Mutter Queen Elizabeth II. nicht geneigt sein soll, seine Rechtskosten zu bezahlen oder ihn beim Versuch eines Vergleichs zu unterstützen. Prinz Charles und Prinz William sollen außerordentlich wütend über Andrews Ansinnen gewesen sein. Nun soll der 61-Jährige versuchen, so schnell wie möglich sein Chalet in der Schweiz zu verkaufen.