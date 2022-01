Nach KAC-Blitzstart war Graz völlig von der Rolle

Es war für die 99ers ein Abend zum Vergessen: Auch, weil Klagenfurt einen Blitzstart hinlegte. Erst besorgte Postma nach 64 Sekunden die Führung, Ex-Grazer Ganahl stellte nach drei Minuten bereits auf 2:0. Die Steirer waren in Schockstarre, in der Folge völlig von der Rolle. Symptomatisch: Die erste Chance spielte Hjalmarsson erst in der 19. (!) Minute heraus.