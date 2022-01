964 Niederländer infiziert aus Österreich zurück

Fast 1000 Niederländer, die zuvor in Österreich ihren Winterurlaub verbracht haben, sind in der Heimat hinterher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Exakt sind es laut einem Bericht des Nachrichtenportals „NL Times“ 964 Personen, die in der vergangenen Woche zwischen dem 27. Dezember und dem 3. Jänner positiv auf Corona getestet wurden und zuvor in einem Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Heimreise in Österreich zu Gast gewesen waren.