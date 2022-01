SKN: Duo kämpft gegen die Unzufriedenheit

Bei der Änderung der internen Strukturen ist aber gerade bei einem Klub wie St. Pölten mit Gegenwind zu rechnen. Motto: Was will der Jungspund eigentlich? „Einfache Antwort - ich möchte mit meiner Arbeitsweise überzeugen“, meint der 30-jährige Jurist, der bald Klarheit haben will, ob Hauptsponsor spusu weitermacht. Der Vertrag mit dem Telekom-Anbieter läuft im Sommer aus.