Warum wir immer verspielter werden

Steigende Nachfrage nach Single-Spielen

Generell sei Spielen in den Familien wieder mehr angekommen. Das bemerke auch die Branche: „In den letzten Jahren gab es einen Aufschwung von bis zu 30 Prozent!“ Im deutschen Raum gibt es mittlerweile bis zu 100 Neuerscheinungen jährlich. Dem Bedarf an Spielen für Singles ist zudem vermehrt nachgekommen worden: „Viele Spiele wurden umfunktioniert, um sie auch alleine genießen zu können.“ Probleme gab es zuletzt, wie in anderen Bereichen, mit den Lieferketten.