So viel kosteten uns die Corona-Demos 2021

Wochenende für Wochenende haben im vergangenen Jahr zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im ganzen Land stattgefunden. Tausende Polizeibeamte mussten dafür zusätzliche Arbeitsstunden leisten. Insgesamt fielen durch die Protestaktionen, die immer wieder in gewalttätigen Exzessen endeten, Kosten in Höhe von nicht weniger als 18 Millionen Euro an.