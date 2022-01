Arbeitsmarkt in der Steiermark auf stabilem Niveau

Inklusive der 7669 Teilnehmer an Schulungen sind damit derzeit 49.071 Steirer ohne Job. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten in der Steiermark liegt geschätzt bei 527.000, was eine vorläufige Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent ergibt. Das ist immerhin der niedrigste Dezember-Wert seit 21 Jahren.