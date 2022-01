Bitter! 99ers-Serie ging gegen den VSV zu Ende

Corona-Gipfel am Mittwoch

Indes droht Corona die Eishockey-Liga durcheinanderzuwirbeln. Nur zwei von sechs geplanten Partien fanden am Sonntag statt - da fürchten manche schon eine Corona-Pause wie im Oktober 2020: „Davon sind wir noch weit weg, unsere Ärztekommission handelt einfach extrem vorsichtig. Bei den vier betroffenen Teams gibt es fast nur symptomlose Fälle - kein Grund für Panik“, so Liga-Manager Feichtinger, der auf 120 Covid-Fälle in der Schweiz verweist. Zur Wochenmitte steigt ein Meeting des Liga-Präsidiums mit den Klub-Bossen, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wird.