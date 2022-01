Omikron wohl weniger gefährlich für die Lunge

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder kolportiert, dass sich Omikron zwar wesentlich schneller ausbreitet als die vorangegangenen Varianten, die Verläufe einer Erkrankung im Großen und Ganzen jedoch etwas milder sind. Bei Laborversuchen stellten Wissenschaftler nun fest, dass die Viruslast in den Nasen von Hamstern genauso hoch war, wie bei früheren Formen. In den Lungen dagegen betrug sie im Vergleich jedoch nur noch ein Zehntel.