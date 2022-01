Skispringer Fatih Arda Ipcioglu begeistert Türkei

„Die sind in der Türkei wirklich stolz auf mich“, erzählt Ipcioglu der APA - Austria Presse Agentur. „Wir sind jetzt alle sehr motiviert“, sprach er für sich und die weiteren beiden im türkischen A-Kader. Von diesen war in Garmisch auch der 24-jährige Weltcup-Debütant Muhammet Irfan Cintimar dabei, er wurde mit 112 m 72. Der gleichaltrige Ipcioglu ist routinierter und war auch schon bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Seine Teilnahme auch in Peking ist nun bereits fix.