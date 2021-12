Premiere mit Rennen am Neujahrstag in Winterberg

Die Rodler erleben mit den ersten Weltcup-Rennen der Geschichte am Neujahrstag eine Premiere. In Winterberg sind am Samstag ein Männer- und ein Doppelsitzerbewerb angesetzt, am Sonntag folgen die Frauen und eine Team-Staffel. Rene Friedl hofft, dass seine Mannschaft den „Erfolgslauf“ fortsetzen wird. „Die Bahn hat im unteren Bereich ihre Tücken, darauf gilt es sich bestmöglich einzustellen. Wir können in sämtlichen Disziplinen ganz vorne mitspielen“, sagte der ÖRV-Chefcoach.