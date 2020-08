„Wie viele müssen sterben, ehe man handelt?“

Autos, Mopeds und Lkw landen in den Gärten

Auch Anrainer Christian Fehrer hatte schon mehrmals Autos in einem Erdwall, der sein Haus umgibt, stecken. Bei Familie Sallaberger fuhren bereits ein Lkw, ein Radfahrer sowie einige Mopedfahrer in den Garten, außerdem krachten mehrfach Autos in den Telefonmast vor dem Haus.