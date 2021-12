Österreicher wollen auch 2022 sparsamer leben

Sparsamer leben und keine neuen Schulden anhäufen: So lassen sich die Neujahrsvorsätze der Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf ihre Finanzen zusammenfassen. Während rund 29 Prozent im neuen Jahr mehr Geld aufs Sparbuch bringen wollen, ist die Anlage in Wertpapiere für viele Personen weniger attraktiv: Nur 15 Prozent fassen eine derartige Investition für 2022 ins Auge, wie aus einer aktuellen Umfrage von J.P. Morgan Asset Management hervorgeht.