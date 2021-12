Die ewige Frage: Christkind oder Weihnachtsmann?

In die Lugner City kommen Weihnachtsmann und Christkind

Etwas pragmatischer sieht die Diskussion Baulöwe Richard Lugner: „In der Adventzeit kommt der Weihnachtsmann und am Heiligen Abend, als Höhepunkt, das Christkind!“ Der Mann aus dem hohen Norden war auch heuer wieder in seinem Einkaufszentrum in Rudolfsheim-Fünfhaus zu Gast und erfreute sich bei den Kindern großer Beliebtheit. Erinnerungsfotos mit Sicherheitsabstand inklusive.