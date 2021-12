Impfnachfrage vor Weihnachten geringer

Letzte Woche trugen etwa 9000 Stiche zu den 73,3 Prozent an Erstimpfungen in der steirischen Bevölkerung bei. Mehr als 97.000 Personen wurden zum zweiten oder dritten Mal geimpft. Im Vergleich zu den Vorwochen zeichnet sich ein leichter Rückgang. Bei einer Videokonferenz am Donnerstag erklärte das der stellvertretende Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig damit, dass „viele schon im Urlaub sind oder zu Weihnachten nicht wegen der Impfung ausfallen wollen.“