100.000 Covid-Fälle pro Tag - Boxing Day bröckelt

Die traditionelle Fußball-Party am Boxing Day in den ausverkauften englischen Stadien fällt kleiner aus als gedacht. Am Donnerstag mussten zwei der neun Spiele am 26. Dezember abgesagt werden. Betroffen sind wegen zu vieler Infektionsfälle in den Gästemannschaften die Partien von Liverpool gegen Leeds und Wolverhampton gegen Watford.