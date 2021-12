Justiz-Razzia bei Italiens Meister Inter Mailand!

Die italienische Justiz hat den Sitz des Fußball-Meisters Inter Mailand durchsucht! Beamte der Finanzpolizei stellten dort Dokumente aus den Jahren von 2017/18 bis 2018/19 sicher, so der ermittelnde Staatsanwalt Giovanni Polizzi. Inter Mailand schrieb am Abend in einer Mitteilung, Unterlagen im Zusammenhang mit Verkäufen einiger Spieler ausgehändigt zu haben.