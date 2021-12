Auch Rusty-Jake Rodriguez meistert Auftakthürde

Rowby-John Rodriguez hatte bereits am Samstag gegen den Waliser Nick Kenny souverän mit 3:0 gewonnen und bekommt es am Mittwoch in der 2. Runde mit dem Engländer Luke Humphries zu tun. Mensur Suljovic, der als Aushängeschild für Österreich antritt, allerdings noch immer nicht die Staatsbürgerschaft erhalten hat, hatte zum Auftakt ein Freilos und trifft am Donnerstag auf den Schotten Alan Soutar, der am Sonntag den Brasilianer Diogo Portela bezwungen hatte.