Gastro & Co.: „Wir haben vollstes Verständnis“

Überrascht war beim Rundruf der „Krone“ niemand: „Ich wusste schon lange, dass dieser Schritt kommen wird“, sagte etwa LIVA-Chef Dietmar Kerschbaum. Der das Zusperren von Brucknerhaus, Posthof & Co. jetzt für notwendig hält, aber Kritik an der Bundespolitik übt: „Die Politiker haben die Bevölkerung gespalten mit ihrem Verhalten. Jetzt hilft nur noch eine Impfpflicht in gewissen Bereichen.“ Lentos-Chefin Hemma Schmutz erklärte: „Ich befürworte den Lockdown unbedingt. Jede Person, die zu Schaden kommt, ist eine zu viel.“ Und Landestheater-Intendant Hermann Schneider hoffte, zumindest weiter proben zu dürfen, aber: „Die Zahlen sind so beängstigend, dass die Gesundheit natürlich jetzt Priorität hat. Wofür ich jedoch kein Verständnis mehr habe, sind Leute, die jetzt weiter undiszipliniert sind.“