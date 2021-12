Johnson bestätigt ersten Omikron-Todesfall in GB

„Leider führt Omikron auch zu Krankenhausaufenthalten und es wurde leider bestätigt, dass mindestens ein Patient mit Omikron gestorben ist“, sagte Johnson während seines Besuchs im Impfstoffzentrum Paddington in London. Man müsse das „schiere Tempo“ erkennen, mit dem sich die Mutation in der Bevölkerung ausbreitet, zitierte ihn der „Guardian“. „Das Beste, was wir also tun können, ist, alle unsere Booster zu holen“.