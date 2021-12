Conny Hütter: „Luft hatte ich nicht mehr viel!“

Sofia Goggia, wer sonst? Die Italienerin strahlte mit der Dauersonne in Val d’Isère um die Wette. Zwei Wochen nach dem Triplepack in Lake Louise gelang der schnellsten Frau auf Skiern der Doppelpack in Frankreich. Die 29-Jährige war nach dem 16. Weltcupsieg und dem Ausbau ihrer Gesamtführung happy: „Das war der beste Super-G meiner Karriere.“ Sie setzte sich vor Ragnhild Mowinckel durch - für sie nach zwei Kreuzbandrissen das erste Podest seit fast drei Jahren.