Stars wählen Stadthalle zu Turnier des Jahres

Österreichs größtes Tennis-Turnier hat eine große Anerkennung erhalten: Das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde von den Spielern zum besten ATP-500-Turnier des Jahres gewählt. Es ist die erste Auszeichnung dieser Art, die der seit 1974 ausgetragene Tennis-Klassiker in Wien erhalten hat. Trotz der überaus schwierigen Rahmenbedingungen haben im vergangenen Oktober rund 60.000 Tennisfans die Stadthalle und den Nebenschauplatz am Heumarkt besucht.