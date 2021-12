Herren-Super-G in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Andreas Puelacher, der sportliche Leiter der ÖSV-Männer, hat am Donnerstagnachmittag die Aufgebote für die Weltcup-Rennen in Südtirol nominiert. Otmar Striedinger, der Trainingszweite vom Donnerstag, wird am Freitag per Trainerentscheid nicht den Super-G bestreiten, aber am Samstag in der Abfahrt am Start stehen.