Deutscher Dreßen verpasst die Olympischen Spiele!

Deutschlands Speed-Ass Thomas Dreßen wird auch die nächsten Wochen des alpinen Ski-Weltcup-Winters und die Olympischen Spiele in Peking im Februar verpassen! „Der Fokus liegt auf nächster Saison. Es macht keinen Sinn, groß über Olympia nachzudenken“, sagte der 28-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. Ziel sei es nun, im Frühjahr „topfit und Ski-technisch super drauf“ zu sein.