Erste Flüchtlinge sind von Zypern nach Rom gereist

Zypern verzeichnet in Europa aktuell die höchste Zahl an Asylanträgen pro Einwohner. Im November stieg die Zahl von Migranten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 244 Prozent. Auf Zypern entfielen 70 Prozent der gesamten Ankünfte auf der östlichen Mittelmeerroute, während die Ankünfte in Griechenland um 13 Prozent zurückgingen.