Schweden sagt Trainingscamp wegen Pandemie-Lage ab

Die Schweden hätten während des Camps in einem Testspiel gegen Finnland antreten sollen. Das galt auch als Vorbereitung auf das WM-Play-off, in dem am 24. März zum Auftakt in Stockholm Tschechien als Gegner wartet. Der Sieger kämpft dann am 29. März gegen Polen oder Russland um ein Endrunden-Ticket.