UEFA: Peinliche Pannen - es wird neu ausgelost!

Das Regelwerk besagt, dass zwei Mannschaften, die aus dem gleichen Land kommen oder bereits in der Gruppe gegeneinander gespielt hatten, im Achtelfinale nicht aufeinander treffen können. Die Kugel von Manchester United hätte sich nach der Ziehung von Villarreal also eigentlich gar nicht im Lostopf befinden dürfen. Verantwortlich für den Fauxpas war Michael Heselschwerdt, UEFA Head of Club Competitions. Wohl aus Versehen hatte er die Kugel von Manchester United ausgewählt.