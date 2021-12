NFL: Raiders chancenlos gegen Kansas City Chiefs

Von Beginn an präsentierte sich die Truppe von Head Coach Andy Reid überlegen und ging mit einem Zwischenstand von 35:3 in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Raiders kaum etwas anrichten, um ihren Kontrahenten zu stoppen. Gerade einmal ein Touchdown gelang Las Vegas, zudem hatte Quarterback Derek Carr eine Interception zu verbuchen. Während den Chiefs bei einem Gesamtscore von 9:4 die Playoffs winken, finden sich die Raiders am Ende der AFC-West-Tabelle wieder.