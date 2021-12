Orkanböen fegen über Gipfel - dann wird es wärmer

Stürmisch geht es am dritten Advent vom Grazer Bergland bis nach Niederösterreich zu. Orkanböen peitschten bereits mit bis zu 124 km/h über den Rax-Gipfel. Auch im Flachland - etwa in Reichenau an der Rax - hatte der Wind immer noch bis zu Tempo 91 zu bieten. In den kommenden Tagen bringt dann eine Warmfront milderes Wetter. Der Prognose zufolge stehen in der kommenden Woche statt Schneeflocken Temperaturen im deutlichen Plus-Bereich ins Haus. Im Westen werden am Donnerstag bis zu zehn Grad erreicht.