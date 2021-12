Ein Hund aus Grafenstein starb durch Giftköder

Trotz Not-OP in der Tierklinik

Das heimtückische Gift muss am vergangenen Wochenende zwischen Haidach und Replach ausgelegt worden sein. „Ich kann leider nicht genau sagen, wo. Denn Bruno zeigte zuerst keinerlei Symptome. Erst am Dienstag wurde es akut. Aber da war es schon zu spät“, so die Hundebesitzerin. Auch eine Not-OP in der Tierklinik konnte dem geliebten Vierbeiner nicht mehr helfen. Der Hund starb in der Nacht auf Donnerstag. „Die Tierärztin vermutet, dass Bruno eine ziemlich große Menge an Gift verschluckt haben muss“, so Kamleitner.